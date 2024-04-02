İstanbul Gayrettepe'deki Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul Valiliği, Gayrettepe'de bir eğlence merkezinde çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
İstanbul Valiliği, Gayrettepe'de bir eğlence merkezinde çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
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