İstanbul Valiliği: CHP'nin Ataşehir Bürosuna Saldırıyla İlgili 6 Kişi Gözaltında

İstanbul Valiliği, 19 Nisan'da CHP'nin Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki Seçim İrtibat Bürosu'na yapılan saldırıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, 19 Nisan'da CHP'nin Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki Seçim İrtibat Bürosu'na yapılan saldırıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi'nde CHP'nin seçim bürosuna yönelik silahlı saldırıyla ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Saldırıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı belirtilen valilik açıklaması şöyle:

"19 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 01.20 sıralarında Ataşehir ilçemiz Örnek Mahallesi'ndeki CHP Seçim İrtibat Bürosu önünde motorlu şahıslar tarafından kurusıkı silahla havaya ateş edilmesi, parti flamalarının kesilmesi ve camlara yazı yazılması olayına ilişkin çalışmalarda; (M.E.D), (S.B), (C.S.B), (B.O), (Y.A) ve (E.E.G) adlı şüpheli şahıslar olayda kullanılan kuru sıkı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yapılan arşiv incelemesinde; şüpheli şahıslardan (M.E.D), (S.B) ve (C.S.B)'nin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."