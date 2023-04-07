İSTANBUL VALİLİĞİ: CHP İL BAŞKANLIĞI BİNASI CİVARINDA SİLAHLA ATEŞ EDİLMESİ İLE İLGİLİ 4 KİŞİ YAKALANDI

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi ile ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığı belirtildi.

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi ile ilgili 4 kişinin Esenyurt'ta yakalandığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, "6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda; Çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma Sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın A.P. adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir" denildi.