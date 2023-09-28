İstanbul Valiliği 'Bir Çocuk Bir Dilek' Projesini Tanıttı

İstanbul Valisi Davut Gül, 'Bir Çocuk Bir Dilek' projesini tanıttı. Proje kapsamında maddi geliri yetersiz ailelerin çocuklarıyla, anne ya da babasını kaybetmiş çocukların üç hayalinden biri gerçekleştirilecek.

İSTANBUL Valiliği 'Bir Çocuk Bir Dilek' projesi kapsamında, maddi geliri yetersiz ailelerin çocuklarıyla, anne ya da babasını kaybetmiş çocukların üç hayalinden birini gerçekleştirecek. İstanbul Valisi Davut Gül, projenin detaylarını tanıtım toplantısında açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 'Bir Çocuk Bir Dilek' adlı, maddi geliri yetersiz ailelerin çocuklarıyla, anne ya da babasını kaybtmiş çocukların üç hayalinden birinin gerçekleştirileceği projenin tanıtım toplantısında konuştu. İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıya, siyasi partilerin milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçe kaymakamları katıldı.

"BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFLERİMİZİ SİZLER GERÇEKLEŞTİRECEKSİNİZ"

İstanbul Valisi Davut Gül, proje kapsamında çocuklara gönderilecek mektubu okudu. Mektupta, "Sevgili kardeşim; bu mektubu İstanbul Valisi olarak değil, hizmetkarı olmaktan bahtiyarlık duyduğum bu kadim toprakların bir ferdi, bir ağabeyiniz olarak yazıyorum. Sevgi, şefkat ve merhamet; mensubu olduğumuz medeniyetin temel değeridir. Senin o tertemiz yüzünde umut dolu bir tebessüme vesile olabilmek, bizim için en kıymetli kazançtır. En büyük amacımız, bizlere emanet olan siz evlatlarımızı toprağına, vatanına, insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmektir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan Türkiye Yüzyılı ve Büyük Türkiye hedeflerimizi sizler gerçekleştireceksiniz. Bu sebeple mektubuma; 'Gerçekleştirebileceğimiz hayalin, isteğin nedir?' sorusunun cevabı olarak üç dileğini yazmanı istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul Valiliği olarak 'Keşke olsa' dediğiniz bir dileğini yerine getirmek, mutluluğuna vesile olmak en büyük arzumuzdur. Hayırseverlerimizin de desteğiyle dileklerinizi yerine getirmeyi dört gözle bekliyoruz. Kardeşim; anne ve babanın yeri asla doldurulamaz; ama şunu biliyoruz ki hepimizin muhakkak mahzun bir tarafı var ve unutmayalım ki mahzunluk mutlulukların paylaşılmasıyla azalır. Sizler, milletimize ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne emanetsiniz. Bu duygularla, başarı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı geçirmeni diliyor, gözlerinden öpüyorum" ifadeleri yer aldı.

"ÜÇ DİLEĞİNDEN BİRİNİ BİZLER YERİNE GETİRECEĞİZ"

Vali Gül, projeyle ilgili detayları da paylaşarak, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına kayıtlı, İstanbul'da yaşayan 5 bin 200 yetim ve öksüz evladımız var. Kaymakamlarımız ilçelerde koordine edecekler. Sosyal hizmet uzmanlarımız mektupları çocuklarımızın evine teslim edecekler. 2 gün sonra da bu mektubu elden teslim alacaklar. Çocuklarımız hiçbir sınırlamaya tabii tutulmadan üç dileğini yazmış olacak. Üç dileğinden bir tanesini de bizler yerine getireceğiz. Bunu yaparken finansmanını tamamladık. Daha katılımcı olması açısından çocuklarımızın dileklerini valiliğimizin internet sayfasına koyacağız. Vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, dilekleri gerçekleştirmek isteyenler olursa bu katılımı sağlamış olacağız" diye konuştu.

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