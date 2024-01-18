İstanbul Valiliği, Beykoz'da okul yapımı için protokol imzaladı

İstanbul Valiliğinin "Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında Beykoz'da ilkokul, ortaokul ve anaokulu yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da eğitimde 1000 hayırseverin desteği ile düzenlenen proje kapsamında yapılacak okul için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzgit Vapur Hizmetleri Ticaret AŞ, Düzkoç Turizm İthalat ve İhracat AŞ, Gemtac Gemi Tali-Acenteciliği ve Bot Hizmetleri AŞ ve DFS Gümrüksüz Satış Mağaza İşletmeciliği AŞ arasında protokol imzalandı.

İstanbul Valiliğinde yapılan imza törenine, Vali Davut Gül'ün yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Gemtac Gemi Tali-Acenteciliği ve Bot Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Recep Düzgit ve aile üyeleri katıldı.

Protokolle, Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'ndeki Mesadet Taylan İlkokulu ve Ortaokulu yıkılıp yerine toplam 8 derslikli ilkokul ile ortaokul ve 2 derslikli anasınıfı binası ve eklentileri yapılacak.

İnşa edilecek okula ise "Salim Düzgit İlkokulu ve Ortaokulu" adı verilecek.

"Sizin gibi değerli nesiller okullarımızda yetişecek."

Protokol töreninde konuşan Vali Gül, hayırseverlere teşekkür ederek, "Allah, sayılarınızı artırsın. İnşallah sizin gibi değerli nesiller okullarımızda yetişecek. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan ise "Bugün, çok kıymetli bir tören için bir aradayız. Valimizin önderliğinde 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali' projesi kapsamında kıymetli bir ana eşlik ediyoruz. Ailemizin destek vermesinden dolayı onur duyuyoruz. Zengin olmak sadece maddi imkan değildir, paylaşmaktan geçer. Protokolümüzün İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.