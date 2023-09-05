İstanbul Valiliği: "Başakşehir'de bir kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti"

İstanbul Valiliği, Başakşehir'de bir kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yağışın etkisini kaybettiği belirtilerek, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin devam ettiği kaydedildi. Valilik, Başakşehir'de sel sularına kapılan bir kişinin hayatını kaybettiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. - İSTANBUL