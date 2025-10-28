Haberler

İstanbul Valiliği: Balıkesir Depreminde Hasar İhbarı Yok

İstanbul Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da herhangi bir hasar ihbarı alınmadığını açıkladı. İlgili birimler, hasar tespit çalışmaları için gece boyunca sahada bulunacak.

İstanbul Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından kentte şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmadığını, ilgili birimlerin çalışmalarına gece boyunca devam edeceğini bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, deprem sonrası saha ekiplerinin ve ilgili birimlerin tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
