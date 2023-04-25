İstanbul Valiliği, AKP'nin Bahçelievler'deki Seçim Bürosunun Önünde Silahla Havaya Ateş Açılmasıyla İlgili 2 Kişinin Gözaltına Alındığını Açıkladı

İstanbul Valiliği, AKP'nin İstanbul Bahçelievler Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde silahla havaya ateş açılmasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, 21 Nisan'da AKP'nin İstanbul Bahçelievler Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde silahla havaya ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, söz konusu olayda silahla havaya ateş eden O.Ş. ile motosikleti kullanan C.E'nin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet tabanca, 49 farklı ebatlarda fişek, uyuşturucu madde ve olayda kullanılan motosiklet ile şüphelilerin olay sırasında giydikleri kıyafetlerinin de ele geçirildiği belirtildi.

Yapılan arşiv incelemesinde de şüphelilerden O.Ş'nin 17 adet, C.E'nin de 21 adet suç kaydı olduğunun tespit edildiği bildirildi.