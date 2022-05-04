İstanbul Valiliği: 2022'de 25 bin 644 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı

3 Mayıs 2022 tarihleri arasında 25 bin 644 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldığını, 8 bin 773'ünün İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edilirken, 12 bin 684'ünün ise sınır dışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden İstanbul'da ikamet eden yabancılara ilişkin verilerin yer aldığı açıklama yapıldı.

"BUGÜN İTİBARIYLA İLİMİZDE 1.305.307 YABANCI YASAL OLARAK İKAMET ETMEKTEDİR"

"İLİMİZDE BULUNAN HER YABANCI UYRUKLU ŞAHIS, SIĞINMACI YA DA MÜLTECİ DEĞİL"

Valiliğin açıklamasının devamında, "İlimizde bulunan her yabancı uyruklu şahıs, sığınmacı ya da mülteci olmayıp, turist olarak ülkemize gelmekte ve daha sonra ülkelerine dönmektedir. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmek ve tatil yapmak üzere gelen yoğun bir turist girişi yaşanmaktadır. Geçtiğimiz Mart ayında deniz ve havayolu ile ilimize gelen turist sayımız geçen yıla oranla % 112 artarak 1.156.400'e, bu yılın ilk 3 aylık döneminde ise 2.904.460'a ulaşmıştır. Ülkemizde en çok turist ağırlayan şehirlerin başında gelen İstanbul'umuza en çok giriş yapan yabancılar arasında % 10,09 oranıyla İran, %7,97 oranıyla Almanya ve %7,82 oranıyla Rusya Federasyonu vatandaşları bulunmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel