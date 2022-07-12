İstanbul Valiliği: '144 Konutta Zarar Tespit Çalışmaları Tamamlandı. 80 Bin Liraya Kadar Olan Zarar Ödemeleri Yapıldı'

İstanbul Valiliği, pazar günü İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Esenyurt'ta meydana gelen dere taşması sonucu su basan ev ve iş yerleriyle ilgili su birikintilerinin tahliye çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını açıkladı. Valilik, şu ana kadar 144 konutta zarar tespit çalışmalarının tamamlandığını ve azami 80 bin liraya kadar olan zarar ödemelerinin, ilgililerin adına Halk Bankasına yatırıldığını bildirdi.

İstanbul'da 10 Temmuz Pazar günü etkili olan sağanak yağış sırasında Esenyurt'ta Haramidere'nin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı. Su basan ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliyesi ve atık temizleme çalışmaları başlatılmıştı. İstanbul Valiliği, Yeşilkent ve Pınar Mahallelerinde su baskınından zarar gören ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada 144 konutta zarar tespit çalışmalarının tamamlandığını ve işyerlerindeki tespit çalışmaları devam ettiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca yapılan tespitlerde azami 80 bin liraya kadar olan zarar ödemelerinin de ilgililer adına Halk Bankasına yatırıldığı belirtildi.

"SU BİRİKİNTİLERİNİN TAHLİYE ÇALIŞMALARI BÜYÜK ORANDA TAMAMLANMIŞTIR"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"10 Temmuz Pazar günü meydana gelen kuvvetli sağanak yağış sonrasında Esenyurt ilçemizde Haramidere'nin taşması nedeniyle Yeşilkent ve Pınar Mahallelerinde su baskınından zarar gören ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır.

144 KONUTTA ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI : AFAD, İBB, Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt Belediyesi, gönüllü kişi ve kuruluşlarımızın desteğiyle konut ve işyerlerinde tamir-bakım ve zarar gören vatandaşlarımıza psikolojik destek hizmetleri verilmekte, cadde ve sokaklarda oluşan birikintilerin temizlik çalışmaları devam etmektedir. Zarar Tespit Komisyonu tarafından 144 konutta "zarar tespit" çalışmaları tamamlanmış, işyerlerindeki tespit çalışmaları devam etmektedir. Yapılan tespitlerde azami 80.000 liraya kadar olan zarar ödemeleri, ilgililer adına Halk Bankası'na yatırılmış ve gerekli bilgilendirilmeler yapılmıştır.

144 KONUTUN İLGİLİSİNE TOPLAM 3.021.000 LİRA ÖDENMİŞTİR: Bugün itibariyle devletimizce zarar gören 144 konutun ilgilisine toplam 3.021.000 lira ödenmiştir. Barınma ihtiyacı olan 98 kişinin KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edilmesine devam edilmektedir. AFAD Koordinasyonunda başlatılan çalışmalar İBB, Esenyurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt Belediyesi, Defterdarlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, BEDAŞ, Destek AFAD Gönüllüleri, Sivil Toplum Kuruluşları (Kızılay ve İHH) ve mahalle muhtarlıkları iş birliğiyle sürdürülmektedir.

ALLAH TÜM AFETLERDEN ÜLKEMİZİ VE İSTANBUL'UMUZU KORUSUN: Görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, çalışanlarına, gönüllü sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Taşkından zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, bütün hemşerilerimizin tekrar bayramlarını tebrik ediyoruz. Allah tüm afetlerden Ülkemizi ve İstanbul'umuzu korusun."

ANKA / Güncel