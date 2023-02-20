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İSTANBUL-VALİ YERLİKAYA: DEPREM BÖLGESİNDEN GELEN 476 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

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İSTANBUL-VALİ YERLİKAYA: DEPREM BÖLGESİNDEN GELEN 476 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesinden gelen 476 öğrencinin bugün ders başı yaptığını duyurdu.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesinden gelen 476 öğrencinin bugün ders başı yaptığını duyurdu. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah İstanbul'umuzdaki 3 milyonu aşkın öğrencimizle birlikte, deprem bölgelerinden gelen ve yurtlarımızda misafir ettiğimiz 476 yavrumuz ders başı yaptı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi hayırlı olsun.Yaralarımızı hep birlikte saracağız" dedi.

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen depremzedeler iki ayrı KYK yurduna yerleştirilmişti. Aileleriyle yurtlara yerleşen 476 öğrencinin, okul ihtiyaçları karşılandı, servisleri ayarlandı ve eğitim görecekleri okullar belirlendi. Öğrenciler bu sabah okula başladı.

Görüntü dökümü

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-Öğrencilerin okula hazırlanması

-Servisle okula gidişi

-Okula ulaşmaları


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Yerlikaya İstanbul Deprem Güncel Haberler

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