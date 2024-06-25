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İstanbul Vakfı bursiyerlerinin mezuniyet töreni düzenlendi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Vakfı tarafından burs verilen 252 öğrencinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada öğrencilere İstanbul Vakfını unutmamaları tavsiyesinde bulundu ve aralarından birinin İstanbul'a kadın belediye başkanı olabileceğini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Vakfının burs verdiği 252 öğrencinin okullarından mezun olmaları dolayısıyla tören düzenlendi.

Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı'nda gerçekleştirilen "Büyüt Hayallerini Mezuniyet Töreni"nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilere bugünleri ve kendilerine imkan tanıyan İstanbul Vakfını unutmamaları tavsiyesinde bulundu.

İmamoğlu, "Vakfı unutmazsanız yarınlarda daha da büyütebilir ve geliştirebilirsiniz. Belki de bu kürsüde konuşanlardan biri sizlerden biri olabilir, olmalıdır da. Özellikle belki aranızdan biri kadın belediye başkanı olur İstanbul'umuza. Bunu gönülden arzu ediyorum." dedi.

Belediye başkanlığı dönemindeki en kutsal, en değerli anlardan birini yaşadığını vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bunu yaşamaktan elbette gurur duyuyorum. Emeği geçen tüm vakıf yöneticilerimize, destek olan İBB'nin yöneticilerine hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Tabii teşekkürün bir bölümü de İstanbul Vakfı bu süreci yürütürken katkılarını bizden esirgemeyen, bağış yapan insanlara. O insanların katkılarıyla biz eğitime bu desteği verebiliyoruz."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu İstanbul Vakfı İstanbul Burs Eğitim Güncel Haberler

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