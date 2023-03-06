İSTANBUL--UYUŞTURUCU YERİNE KAYA TUZU SATTI, DOLANDIRICILIKTAN YARGILANIP BERAAT ETTİ

Şikayetçi İbrahim Halil S. (27) 'Hornet' adlı sosyal ağ üzerinden şüpheli Muhammet O.Ö (24) ile bağlantıya geçerek, uyuşturucu madde istedi. Taksim'de İbrahim Halil S. ile buluşan Muhammet O.Ö., 150 TL karşılığı, içinde uyuşturucu olduğunu söylediği paketi teslim etti. İbrahim H.S. oteline döndükten sonra paket içindeki maddenin uyuşturucu olmadığını fark etti. Ertesi gün Tarlabaşı'nda karşılaşan Muhammet O.Ö. ve İbrahim H.S., tartışmaya başladı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri ikiliye müdahale etti. Polis merkezine götürülen taraflardan İbrahim H.S., dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Muhammet O.Ö., 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN DAVA AÇILDI