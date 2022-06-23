İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DAKİ SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler

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İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DAKİ SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DAKİ SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

ÜSKÜDAR'da dün balıkçılar çarşısında bir restoran sahibi, husumetli olduğu öğrenilen Doğan T.'yi silahla yaraladı.

ÜSKÜDAR'da dün balıkçılar çarşısında bir restoran sahibi, husumetli olduğu öğrenilen Doğan T.'yi silahla yaraladı. Doğan T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan balıkçılar çarşısında dün sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, aralarında alacak verecek meselesi bulunan restoran sahibi C.Y ile Doğan T. arasında çıkan silahlı kavgada Doğan T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Doğan T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Doğan T.'yi silahla ateş ederek öldüren C.Y isimli şüpheli ve olaya karıştığı belirlenen A.T, Y.K, T.Ç, C.Z. ve A.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde olayın, iş yerinin asıl kiracısı olan C.Y. ile usulsüz bir şekilde iş yerini kiralayan D.T. arasında meydana geldiği, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T, Y.K, T.Ç, C.Z. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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