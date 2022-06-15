Üsküdar'daki otopark zabıtaları gerdi

ÜSKÜDAR Salacak Sahili'nde otopark olarak kullanılan alanda İBB ve Üsküdar zabıtaları yumruk yumruğa birbirine girdi. Bazı işçiler darbedildi. Her iki taraf da alanın kullanımı üzerinde hak iddia etti.

Üsküdar Salacak Sahili'nde sabah saatlerinde İBB ve Üsküdar zabıtaları karşı karşıya geldi. Her iki taraf da alanın kullanımı üzerinde hak iddia ederken, taraflar arasında gerginlik çıktı. Gerginlik sırasında taraflar yumruk yumruğa birbirine saldırdı. Gruptakilerden bazıları darbedildi. Olay yerine çok sayıda polis geldi. Ekipler, tarafları ayırdı. Tarafların buradaki bekleyişleri sürüyor.

İBB'den de Üsküdar'da yer alan Atatürk Anıtının onarılması ve etrafının anıtı açığa çıkaracak şekilde temizlenmesi için İBB Miras ekibi tarafından İBB yetkisinde olan alanda gerçekleştirilen çalışmaya Üsküdar Belediyesi Zabıtası tarafından müdahale edildiği, işçilerin darbedildiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel