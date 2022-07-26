İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DAKİ KADIN CİNAYETİNDE 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ÜSKÜDAR'da tartıştığı Elif Güneş'i (32) otomobilin içinde 3 kurşunla öldüren K.G.'ye (34) yardım ve yataklık ettiği tespit edilen A.D., A.A., Y.O. ve S.Ç. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden A.A. serbest bırakılırken A.D., Y.O. ve S.Ç. tutuklandı.

Olay geçen cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı K.G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak K.G., Güneş'in peşini bırakmadı. İddiaya göre geçen hafta da Elif Güneş'in kuaför dükkanına gelerek tartışıp tokat attı.

ŞÜPHELİYE YARDIM EDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden 32 yaşındaki Elif Güneş memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken, polis kaçan şüpheli K.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda K.G.'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen A.D., A.A., Y.O. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken A.D., Y.O. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli K.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.