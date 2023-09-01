İstanbul Üsküdar'da yayaya çarpan sürücü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı
İstanbul Üsküdar'da bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaralanan yayaya adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan sürücü, ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem gördü.
İstanbul Üsküdar'da yayaya çarpan sürücü, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Yavuztürk Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta ilerleyen C.M.K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Ö.F.A'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralı Ö.F.A'nın hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekiplerince yakalanan sürücü C.M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanan sürücü, "taksirle yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.