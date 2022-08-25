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İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR ZOR ANLAR YAŞADI

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ÜSKÜDAR'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

ÜSKÜDAR'da etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlardan bazıları Marmaray istasyonu ve büfelere sığınırken, bazıları da naylonlarla yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul'da etkisini gösterdi. Üsküdar'da aniden etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimileri Marmaray istasyonuna ve büfelere sığınırken kimileri ise ellerindeki kıyafetler ve naylonlarla yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmaray İstanbul Üsküdar Güncel Haberler

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