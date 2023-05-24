İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA BARİYERLERİ AŞAN OTOMOBİL 10 METRE YÜKSEKTEN ALT YOLA DÜŞTÜ 1 YARALI

ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yavuztürk Mahallesi, Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; İsra Nur Turaman'ın kullandığı 34 TM 9116 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten alt yola düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Turaman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Görgü tanığı Uğurcan Koçak, Evin önünde otururken şiddetli bir fren sesi geldi. Ardından ikinci bir ses daha geldi. Koşarak geldim, arabanın sürücüsü bir hanımefendi, kazanın şokunu yaşıyordu. Ablanın sakinleşmesi için yardımcı olduk. Ardından sağlık ekipleri geldi, ablayı götürdüler. Sağlık durumu iyiydi. Sadece biraz korkmuştu dedi.