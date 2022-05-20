İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA 19 MAYIS GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ, 100 METRELİK TÜRK BAYRAĞI AÇILDI - Haberler

, ATATÜRK'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı dolayısıyla Üsküdar'da düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü"nde 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı dolayısıyla Üsküdar'da yürüyüş düzenlendi. İstanbul Valiliği'nce düzenlenen yürüyüş, Üsküdar Vapur İskelesi'nde başladı. Yürüyüşe İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş boyunca marşlar söylendi. Yürüyüşe, bando takımı da eşlik etti. Çevredekiler de ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi. Üsküdar-Harem Sahil Yolu Harem İskelesi önünde sona eren yürüyüşe katılanlar, 100 metrelik Türk bayrağını açtı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel