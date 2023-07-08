İstanbul Üsküdar'da 15 Temmuz Vatan Koşusu için trafik düzenlemesi
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İstanbul Üsküdar'da yarın gerçekleştirilecek '15 Temmuz Vatan Koşusu' etkinliği için trafik düzenlemesi yapıldı. Çengelköy Meydan'dan Yalıboyu Caddesi köprü katılım istikameti tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif olarak Güzeltepe Caddesi'ni kullanabilir.
İstanbul Üsküdar'da yarın gerçekleştirilecek "15 Temmuz Vatan Koşusu" güzergahında trafik düzenlemesi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın saat 06.00 itibarıyla Çengelköy Meydan'dan Yalıboyu Caddesi köprü katılım istikametine tek yönün trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Açıklamada, sürücülerin alternatif olarak Güzeltepe Caddesi'ni kullanabileceği kaydedildi.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel