İstanbul Üsküdar'da 15 Temmuz Vatan Koşusu için trafik düzenlemesi

İstanbul Üsküdar'da yarın gerçekleştirilecek '15 Temmuz Vatan Koşusu' etkinliği için trafik düzenlemesi yapıldı. Çengelköy Meydan'dan Yalıboyu Caddesi köprü katılım istikameti tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif olarak Güzeltepe Caddesi'ni kullanabilir.