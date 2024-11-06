İstanbul-Uraloğlu: Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz uygulamalarımızla ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz

MÜSİAD Dijital Sektör Kurulu tarafından düzenlenen "Siber Güç Türkiye 24" zirvesi MÜSİAD Genel Merkezi'nde yapıldı. Yapay zeka ve siber güvenlik konularının değerlendirildiği zirvenin kapanışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Teknolojik gelişmenin ve dijital dönüşümün hızla ilerlediği bir dünyada hayatımızın birçok alanı günden güne değişirken, MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu tarafından gerçekleştirilen bu zirvenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Artık internete bağlı cihazların oluşturduğu nesnelerin, interneti olarak adlandırılan yeni bir yaşam biçimimiz var. İnternet bankacılığı ile para transferleri gerçekleştiriyor, faturalarımızı ödüyor, e-ticaret siteleri üzerinden alışveriş yapıyoruz. Bakın, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizler üzerinden gerçekleştirdiği siber terör saldırıları, tüm ülkeler için siber güvenliğin önemini bir kez daha ön plana çıkardı. Üstelik siber saldırılar, artık sadece büyük şirketlerin veya devletlerin değil, her ölçekteki kuruluşun ve hatta bireylerin karşılaştığı ciddi bir tehdit haline geldi. Artık bu saldırılar, ekonomik kayıpların yanı sıra toplumsal güvenliği de tehdit ediyor. Birkaç bin dolarlık bir bilgisayar, sizin milyonlarca, hatta milyarlarca dolarlık sisteminizi tehdit ediyor. Geçtiğimiz aylarda bir mavi ekran hatası yaşadık. Bu vesile ile nelere tekabül ettiğini görmüş olduk" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA İNSANLIK İÇİN YEPYENİ UFUKLAR AÇIYOR'

Gelişen yeni tehditlere karşı güvenlik önlemlerinin geliştirilmesine vurgu yapan Uraloğlu, "Gelişen tehditler karşısında bu alanlardaki çalışmaların önemi giderek artmakta ve bu tehditlere karşı yenilikçi güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada karşımıza siber güvenliğin yeni silahı olarak yapay zeka çıkıyor. Yapay zekayı dijital bir beyin olarak düşünebiliriz. Bu dijital beyin, karmaşık verileri çözümleyerek insanlık için yepyeni ufuklar açıyor. Bakın, küresel şirketlerin yüzde 83'ü iş stratejilerinde yapay zekayı kullanmanın önemli öncelik olduğunu düşünüyor. Bugün küresel yapay zeka pazarı büyüklüğünün 638 milyar doların üzerinde olduğu hesaplanıyor. 2034'e kadar yüzde 19,1'lik bir bileşik büyüme oranıyla da yapay zeka pazarının 3 trilyon 680 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu noktada bu devasa pastadan daha fazla pay almak için hep beraber daha çok çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

'7 BİN 912 SİBER GÜVENLİK PERSONELİMİZ SİBER SINIRLARIMIZI KORUYOR'

Bakan Uraloğlu, "Yapay zeka siber güvenlik dünyasında yeni bir çağ başlatmıştır. Tıpkı bir orkestra şefi gibi, farklı verileri bir araya getirerek büyüleyici bir senfoni oluşturuyor. Yapay zeka ve siber güvenlik uygulamaları birlikte daha güçlü bir yapı oluşturuyor. Bakanlığımızın ilişkili kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) eliyle ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri kurarak, Siber Olaylara Müdahale Ekipleri yani SOME'ler ile siber tehditlere karşı etkin bir mücadele yürütüyoruz. USOM koordinasyonunda 14 adet sektörel ve 2 bin 309 adet kurumsal SOME'de görev yapan 7 bin 912 siber güvenlik uzmanı, ülkemizin siber sınırlarını korumada işbirliği yaptığımız önemli değerlerimiz" ifadelerini kullandı.

'YERLİ VE MİLLİ YAPAY ZEKA UYGULAMALARIMIZI SİBER ALANDA KULLANIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, "Siber güvenlik noktasında en önem verdiğimiz hususu da yazılımdan cihaz üretimine yerlilik ve millilik oluşturuyor. Bu noktada, gururla altını çizmek istiyorum ki; tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz 'Avcı', 'Azad', 'Kasırga', 'Atmaca' ve 'Kule' adlı yapay zeka uygulamalarımızla ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz. Az önce bahsettiğim yapay zeka uygulamalarından Türkiye olarak biz zaten uzun zamandır faydalanıyoruz. Avcı uygulaması ile zararlı yazılım bulaşmış sistemlerin ve komuta kontrol merkezlerinin tespiti gerçekleştirilirken, Azad uygulaması ile botnetlere dahil olmuş köle bilgisayarların tespitine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Öte yandan, başta kritik kamu kurumlarıyla önemli altyapılar olmak üzere ülkemizin internete açık kaynaklarına ilişkin zafiyet taraması ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasına yönelik izleme faaliyetlerini ise 'Kasırga' ile gerçekleştiriyoruz. Toplamda 131 farklı 'Kasırga' taramasında 284 adet farklı portun servis ve zafiyet taraması haftalık olarak USOM tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu taramalarda 896 farklı zafiyet tasarımı kullanılmaktadır" dedi.

'2024 YILINDA 109 BİNİN ÜZERİNDE ZARARLI BAĞLANTI TESPİT EDEREK ENGELLEDİK'

Uraloğlu, "USOM tarafından 7 saat içinde Türkiye'deki yaklaşık 838 bin 112 adet kritik kapsamda bulunan gov.tr, org.tr, pol.tr gibi web sitesinin tehditlere karşı taraması yapılabilmektedir. 'Atmaca projesi' ile de yüzlerce zafiyete ait risk engellenmektedir. Tespit edilen siber güvenlik eksikliklerinin ilgili kişilere daha hızlı ulaştırılması için diğer projelerle entegre çalışan 'Kule yazılımı' da 7/24 çalışan personelimizin işini daha kolay bir hale getirmekle birlikte, çalışmalara üst düzey hız kazandırmıştır. USOM tarafından geliştirilen yapay zeka ile 61 bin 827 adet alan adının vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama olarak kullanıldığı tespit edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Son bir haftada toplam 409 bin 736 adet zararlı internet adresine ulaşmak isteyen yaklaşık 141 milyon erişime engel getirilmiştir. 1915 adet ağ saldırısı da USOM'a raporlanmış ve gerekli tedbirler alınmıştır. Yine yaptığımız çalışmalar kapsamında 2024 yılında 109 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit ederek altyapı seviyesinde erişimlerini engelledik. Bu sayede ülke genelinde internet kullanıcıları ve sistemlerine yapılabilecek saldırıları önledik" şeklinde konuştu.

'SİBER GÜVENLİKTE AVRUPA'DA 6'NCI DÜNYA GENELİNDE 11'İNCİ SIRADAYIZ'

Uraloğlu, "Bugün uluslararası telekomünikasyon birliği tarafından hazırlanan küresel siber güvenlik endeksine göre; ülkemiz Avrupa'da 6'ıncı sırada, dünya genelinde ise 11'inci sıradadır. Tüm bunlarla birlikte, sosyal medya platformlarında terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele konusunda da etkin bir yaklaşım sergiliyoruz. Sosyal medya mecralarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uymalarını sağlıyoruz. PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesapları, internet sitelerini ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içerikleri de yakından takip ediyor ve erişim engeli getiriyoruz. Sadece bir kaç gün önce 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik. Kahraman güvenlik güçlerimiz vatan topraklarında teröre nasıl geçit vermiyorsa biz de dijital dünyada aynı kararlılıkla terör hesaplarına geçit vermiyoruz. Asla da bu kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zirve kapanışı sonunda MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftçi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Türk Bayrağı motifli tablo hediye edildi.