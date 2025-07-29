İstanbul Üniversitesinde Ailece Tercih Günleri Başladı

İstanbul Üniversitesince, "Ailece Tercih Günleri" adıyla düzenlenen üniversitenin tanıtıldığı tercih günleri Beyazıt Merkez Kampüsü'nde başladı.

Etkinlik kapsamında kampüste kurulan Tercihim İstanbul Sahnesi'nde fakülte dekanları ve dekan yardımcıları moderatörler eşliğinde üniversite hakkında bilgi verirken, tarihi amfilerde öğretim üyeleri tarafından aday öğrencilere demo dersler düzenlendi.

Üniversitenin tüm fakültelerinin tanıtım stantlarının kurulduğu etkinlikte, aday öğrenciler, aileleri ile gezdikleri stantlarda okumak istedikleri bölümlerle ilgili akademisyenlerden birebir bilgi alabiliyor.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatun Boztepe Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanıtım günlerinin bu yıl geniş katılımlı ve kapsamlı bir yapıda gerçekleştirildiğini belirtti.

Sahne söyleşileri ve demo derslerle aday öğrencilerin üniversite ortamını deneyimleyebildiğini aktaran Taşkıran, "Açık kapı, açık bilim perspektifiyle İstanbul Üniversitesi olarak bilimin kapılarını topluma açmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz sadece bilgi almakla kalmıyor öğretim üyeleriyle birebir tanışma, sohbet etme imkanı da buluyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinin Türkiye'nin ilk iletişim fakültesi olduğunu hatırlatan Taşkıran, "Aynı zamanda Nobel ödüllü tek iletişim fakültesiyiz. Biz güçlü akademik kadromuzla pek çok öğrenciyi yetiştiriyor ve iletişim sektörüne de yön vermeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi standını ziyaret eden aday öğrenci Ali Kaptan, "YKS eşit ağırlık alanında 3 bin 934'üncü oldum. Bursa'dan geldim. Hukuk Fakültesinin dekanıyla birebir görüştüm, kariyer planlamam açısından çok faydalı oldu." dedi.

Üniversite tanıtım günleri 31 Temmuz'da sona erecek.