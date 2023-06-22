İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Maske Tartışması: Furkan Toraman'a Hapis Cezası

Üç yıl önce maskeyi doğru takması için uyarıda bulunan hasta bakıcıyı darbettiği iddia edilen Furkan Toraman, 'Tehdit' ve 'Kamu görevlisini kasten yaralama' suçlarından toplam 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kendisine karşılık veren hasta bakıcı Rıfat Babayiğit ise 'Basit yaralama' suçundan 3 bin 750 lira adli para cezasına çarptırılarak hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.