İstanbul Üniversitesi Öğrencilerinden Hacettepe'deki Saldırıya Tepki

Güncelleme:
İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Hacettepe Üniversitesi'nde yaşanan döner bıçaklı saldırıyı kınayarak, öğrencilerin susturulmaya çalışıldığını ifade etti. Beyazıt'ta toplanan öğrenciler, dayanışma mesajları verdi.

(İSTANBUL) - İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Hacettepe Üniversitesi'nde dün yaşanan döner bıçaklı saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Kayyumlar, özel güvenlikler ve faşist çeteler el ele vererek öğrencileri susturmaya çalışıyor ancak ne baskılar ne gözaltılar bizi yıldıramaz" denildi.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencilere, palalı, döner bıçaklı kişilerce saldırıda bulunmasına tepki gösterdi. Üniversitenin Beyazıt'taki ana kapısı önünde toplanan öğrenciler, "Beyazıt'tan Beytepe'ye dayanışmayı büyütüyoruz. Faşizme karşı omuz omuza" yazılı pankart açtı.

Yapılan açıklamada, Hacettepe Üniversitesi'nde 9 Ekim'den bu yana süren yemekhane eylemlerine, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin de destek verdiği belirtildi. Hacettepe Üniversitesi'nde dün bir grubun, palalı, döner bıçaklı saldırı düzenlediği, kadınları taciz ettiği ve yurtlarda öğrencilere kar maskesiyle saldırdığı aktarılan açıklamada, "Kayyumlar, özel güvenlikler ve faşist çeteler el ele vererek öğrencileri susturmaya çalışıyor ancak ne baskılar ne gözaltılar bizi yıldıramaz. Üniversiteler özgür, özerk ve demokratik kalacak" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
