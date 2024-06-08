İstanbul Üniversitesi'nde YKS heyecanı

Malatya'da YKS'nin ilk oturumu başladı

MALATYA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15 itibariyle Malatya'da başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da yapılıyor. Kentteki İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi ile birçok okulda öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarını bekliyor.

Malatya'da sabah erken saatlerden itibaren okullara gelen öğrenciler, girişte kontrol ve aramadan geçtikten sonra sınav salonlarına alındı. Aileler de okul dışında çocuklarını beklemeye başladı. Saat 10.00'da okul kapıları kapanırken, kapıların kapanmasına 1 dakika kala bazı öğrencilerin ise koşarak sınava son anda yetiştikleri görüldü.

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.