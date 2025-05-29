İstanbul Üniversitesi'nde 'Tarih ve Kurmaca' Sempozyumu Gerçekleşti

İstanbul Üniversitesi'nde 'Tarih ve Kurmaca' Sempozyumu Gerçekleşti
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İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumda, tarih konulu filmler, hikayeler ve romanların akademik tarihle olan ilişkisi ele alındı. Akademisyenlerin katıldığı etkinlikte tarihsel kurmacanın toplum üzerindeki etkileri üzerine tartışmalar yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi tarafından "Tarih ve Kurmaca" sempozyumu düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitedeki sempozyumda tarih konulu filmler, hikayeler ve romanların akademik tarih çalışmalarıyla ilişkisi ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarih Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Tarım, sempozyumun tarihin popüler hale gelmesinde büyük etkisi olan kurmacanın sorumluluklarının ne olduğunu, yayılma alanlarının genişliğini, sinemanın akademik tarihten ne kadar beslendiği ve toplumsal bellekteki tarihi bilgileri ne kadar etkilediği gibi temel soruları ve cevaplarını içerdiğini belirtti.

Tarım, ayrıca sempozyumda tarih konulu filmlerin toplumda çok ilgi gördüğünü ve bu etkiyle tarih konulu romanlarında gündeme geldiğini, dolayısıyla tarihin popüler olmasının topluma nasıl yansıdığını ve akademik çalışmaların kurmaca dünyaya katkısını incelediklerini ifade etti.

Sempozyumda, kurmaca sinema ve romanların tarihi gerçekle nasıl bir ilişkisi olduğu, belgelerle kurgu arasındaki sınırlar, tarihi roman ve filmlerdeki gerçeklik algısı gibi konular değerlendirildi.

Mitoloji, efsaneler ve popüler tarih anlatılarının edebiyat ve sinemadaki yansımalarına ilişkin bildiriler sunuldu.

Dört oturum halinde devam eden seminerde, Prof. Dr. Ali Akyıldız, Prof. Dr. İsmail Karaca, Doç. Dr. Aliye Erol, Prof. Dr. İsmail Coşkun, Prof. Dr. Kahraman Şakul, Dr. Çilem Tercüman, Doç. Dr. Gürkan Ergin, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Kürşat Yıldırım, Doç. Dr. Ersin Adıgüzel, Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, Prof. Dr. Gültekin Yıldız, Doç. Dr. İlhami Danış, Doç. Dr. Yusuf Alperen Aydın, Prof. Dr. Zeynep Tarım, Prof. Dr. Feridun Emecen ve Dr. Hakan Erdem'in de aralarında bulunduğu birçok akademisyen, yazar ve uzman konuşma yaptı.

Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda gerçekleştirilen sempozyum, değerlendirme oturumuyla sona erdi.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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