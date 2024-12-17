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İstanbul Üniversitesi'nde Arap Kültürü Etkinliği

İstanbul Üniversitesi'nde Arap Kültürü Etkinliği
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İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte 22 Arap ülkesinin kültürel değerleri, kıyafetleri ve yemekleri tanıtıldı. '18 Aralık Dünya Arap Dili Günü' kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte müzik dinletisi ve kısa film gösterimi yapıldı.

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte 22 Arap ülkesinin kültürel değerleri, kıyafetleri ve yemekleri tanıtıldı.

Edebiyat Fakültesi'nde "18 Aralık Dünya Arap Dili Günü" kapsamında "Özgür Suriye" gündemli etkinlikte kısa film gösterildi.

Etkinlikte, kadınlardan oluşan "Zeygah Ritim Topluluğu" müzik dinletisi sundu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zekai Kardaş, programda, dünyada en çok konuşulan diller arasında beşinci sırada yer alan Arapçayı yaklaşık 225 milyon kişinin konuştuğunu söyledi.

Prof. Dr. Kardaş, "Birleşmiş Milletlerin 1946'da kabul ettiği tasarıya göre Fransızca, Çince, İngilizce, Rusça ve İspanyolcadan sonra Arapça dünyada konuşulan en yaygın diller arasında yer almaktadır. Özellikle İslamiyet'ten sonra Türk diline kelime geçişinin en yoğun olduğu dil Arapça olmuştur." dedi.

Arapçanın ortak kültür ve tarihin dili olması nedeniyle ülkede Arap dili eğitimi ve öğretiminin resmi kurumlarda okutulmaya devam ettiğini belirten Kardaş, "Fakültemizde Arap Dili Edebiyatı ile Arapça Mütercim ve Tercümanlık ana bilim dallarında Arapça eğitimimiz devam etmektedir. Suriye'de iç savaş sebebiyle ülkemize gelen öğrencilerimizle bugüne kadar iyi ilişkilerimiz oldu. Onurlu duruşları ve bu elde ettikleri başarı nedeniyle kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Suriye'de bir bayram havası vardı"

İstanbul Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kızılcık ise 22 ülke arasında her yıl birini daha fazla detaylı tanıttıklarını dile getirdi.

Geçen yıl Filistin ve Fas'ı tanıttıklarına dikkati çeken Kızılcık, "Bu sene Mısır ile Lübnan'ı gündeme almıştık. Görüşmelerimiz de başladı ama onları ileri bir tarihe erteledik. Çünkü Suriye'yi gündeme alma durumuna geldik. Suriye'de bir bayram havası vardı. Suriye sadece Türkiye'nin gündemi değil dünyanın da gündemini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kızılcık, üniversitedeki Suriyeli öğrencilerinin ve hocaların bir haftadan beri lokum ve tatlı dağıttığını aktardı.

Mazlum ve mağdur bir Suriye halkının olduğunun altını çizen Kızılcık, "Hapishanelerde yaşananları hepiniz izlediniz. Görünce vicdanımız sızladı. 3,5-4 milyon Suriyeli kardeşlerimizi biz ağırladık. Başımızın üstünde yeri var." dedi.

Etkinlikte, Arap ülkelerinin kültürel değerleri, kıyafetleri ve yemeklerinin tanıtıldığı stantlar gezildi.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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