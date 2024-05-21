İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Anasanat Dalı öğrencileri Gazze'ye destek konseri verdi

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Anasanat Dalı öğrencileri, Gazze'deki zulme karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla konser verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasının tarihi Mavi Salonu'nda, Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı'nın yönetiminde gerçekleştirilen konser, Türk müziği ezgileriyle Filistin'in sesi olmayı amaçladı.

Konserin sonunda Gazze ve Filistin'e adanmış özel besteler seslendiren öğrenciler, hazırlanan pankartlarla Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşçı, etkinlikle ilgili olarak, "Öğrencilerimiz bir yıl boyunca verdikleri emeğin sonuçlarını ortaya koydu. Bu süreçte ayrıca bir farkındalık oluşturmak istedik. Filistin'de yaşanan büyük zulme dikkat çekmek amacıyla duygularımızı en iyi ifade edebilme aracımız olan müziğimizi kullanarak, oradaki zulme karşı tepkimizi yansıttık." ifaderini kullandı.

Taşçı, iki öğrencinin Filistin'de yaşanan acıyı ve umudu anlatan iki özel eser bestelediğini belirterek, şunları kaydetti:

"İsmail Hakkı Ramazanoğlu babasının sözlerinden oluşan bir eser, Murat Süngü ise benim yazdığım sözler üzerine kurulu bir eser ortaya çıkardı. Bu eserleri seslendirirken izleyicilerimizin gözyaşlarına boğulmasına neden olduk. Dileğimiz, bu konserde bizlerden çıkan belki dünya ölçeğinde çok küçük ama insan ölçeğinde çok duygulu sesi, daha fazla kişiye duyurmak ve müziğimiz sayesinde bir farkındalık yaratmak. En kısa zamanda öğrencilerimizle stüdyoya girerek, bu eserleri dijital ortamda ölümsüz hale getireceğiz. Bir gün zulüm bitip, eserlerimizde vurguladığımız gibi zalim çöktüğü zaman çocuklarımız yaşananların kötülüğünü hissederek hayata başka pencerelerden bakabilsin."

Konseri izleyenler arasında Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul Valisi'nin eşi Gülden Gül, TBMM önceki dönem Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve eşi Sabriye Şentop, Türk Gençlik Vakfı Başkanı ve Kalem Okulları sahibi Yasemin Sezgin, Prof. Dr. Hasan Taşçı, ses sanatçısı Eda Karaytuğ, İÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Şebnem Ünal, İÜ Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Armağan Coşkun, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil yer aldı.