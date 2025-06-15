İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nitelikli Öğretim Üyeleri Alacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan bir yükseköğretim kurumunda doktora yapmış öğretim üyeleri alacak. Mühendislik Fakültesi için belirlenen kadrolara başvurular, 20 Haziran'a kadar kabul edilecek.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC), kendi alanlarında dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan bir yükseköğretim kurumunda doktora yapmış öğretim üyeleri alacak.

İÜC'den yapılan açıklamaya göre, üniversite, nitelikli akademik kadronun güçlendirilmesi amacıyla öğretim üyesi alım kriterlerinde önemli bir yeniliğe imza attı.

Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılan "Doktor Öğretim Üyesi" kadrolarına yapılacak başvurularda, adayların QS World University Rankings, U.S. News & World Report ve Times Higher Education (THE) sıralamalarında kendi alanlarında dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan bir yükseköğretim kurumunda doktora yapmış olmaları şartı getirildi.

Bu kapsamda, söz konusu sıralamalarda yer alan Türkiye'deki üniversitelerde doktora yapmış adaylar da başvuruda bulunabilecek.

Başvuru için son tarih 20 Haziran olarak belirlendi.

Açıklamada görüşmelerine yer verilen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Üniversitemizin temel hedeflerinden biri uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip, araştırma odaklı akademik bir yapılanmayı güçlendirmektir. Bu kapsamda ilan edilen öğretim üyesi kadrolarıyla yalnızca nitelikli bilim insanlarını üniversitemize kazandırmayı değil aynı zamanda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa markasını mühendislik alanında uluslararası düzeyde daha görünür ve etkili kılmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da

İmza çok yakın! Menajeri transfer için İstanbul'da
Ole Gunnar Solskjaer'den transfer telefonu: Beşiktaş'a transfer ol

Transfer bir türlü bitmeyince telefona sarıldı: Beşiktaş'a imza at
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi

Galatasaray'dan Osimhen için yeni hamle! Teklif öyle böyle değil
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak

Fenerbahçe'nin herkesten sakladığı o 'wonderkid' ortaya çıktı
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.