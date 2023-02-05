İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor Güncel Haberler İstanbul'da, kent genelinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor. İstanbul'da, kent genelinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor. İstanbul için yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, bazı bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda, yağışın akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşları trafiğe çıkmamaları konusunda uyarmış, saat 18.00'den itibaren motosiklet, elektrikli skuter ile motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini bildirmişti. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Güncel Haberler

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