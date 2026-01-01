Haberler

İstanbul Ticaret Odası: İstanbul'da Yıllık Enflasyon Yüzde 37,68

Güncelleme:
İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'un yıllık enflasyonunun yüzde 37,68, aralık ayı enflasyonunun ise yüzde 1,23 olarak hesaplandığını duyurdu. Lokanta ve otel harcamaları en yüksek aylık enflasyonu kaydetti.

(İSTANBUL)- İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 37,68 olurken, aralık ayı enflasyonu ise yüzde 1,23 olarak hesaplandı.

İTO, İstanbul'un yıllık ve aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Söz konusu verilere göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin aralık ayındaki aylık artışı yüzde 1,23 olarak gerçekleşti. İTO'nun 2023 yılını baz alan verilerine göre ise İstanbul'un yıllık enflasyonu, yüzde 37,68 olarak hesaplandı.

İstanbul'un 2025 aralık ayı enflasyonunun belirlenmesinde ele alınan harcama gruplarındaki fiyat değişimlerinin nedenleri ise şu şekilde açıklandı:

"-Lokanta ve otel harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri,

-Sağlık harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kamu kaynaklı yapılan fiyat düzenlemeler,

-Konut, ev eşyası ve çeşitli mal ve Hizmetler harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri,

-Gıda harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsimsel etkisinin devam etmesi,

-Giyim ve ayakkabı harcamaları ile Ulaştırma harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri."

En yüksek aylık enflasyon lokanta ve otel harcamalarında

2025 aralık ayında, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde bir önceki aya göre en çok artış kaydeden harcama kalemi, yüzde 3,24 ile lokanta ve oteller oldu. Ayrıca, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde bir önceki aya göre, sağlık harcamaları grubunda yüzde 2,93, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 2,25, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,00, konut harcamaları grubunda yüzde 1,90, gıda ve alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 1,65, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,38, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,58, alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 0,13, eğitim harcamaları grubunda 0,09 artış kaydetti.

Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde eksi 0,77, ulaştırma harcamaları grubunda ise yüzde eksi 0,69 azalış izlendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
