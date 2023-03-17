İSTANBUL'UN YENİ TAKSİLERİ İÇİN KURALAR ÇEKİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bin 803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye' dönüşümü için düzenlenen kura çekim töreninde konuştu. 14 Mayıs'tan sonra depremi Türkiye'nin birinci meselesi haline getireceklerini belirten İmamoğlu, Ben, sizi ne seçimden önce ne şimdi ne görevim bittikten sonra aldatan bir insan asla olmayacağım dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bin 803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun yeni taksiye dönüştürülmesi için yapılan başvuruları tamamladı. 2 bin 532 başvuru içerisinden yapılacak kura çekimi için, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi katıldı. İmamoğlu, tören öncesinde örnek taksileri inceledi ardından kura çekimi öncesinde bir konuşma yaptı.

İmamoğlu, Biz, 14 Mayıs'tan sonra inşallah memleketin gerçek anlamda birinci meselesi haline bunu getirip, hızlandırıp, bu ülkenin afette acıyla diz çökmesine engel olacağız. Afette o insanların hayatını kaybetmesi bizlerin, insanlarımızın, yöneticilerimizin kusurudur. O binaları düzgün yapmamız halinde, bu şekilde bir trajediyi yaşamak mümkün değildir. O bakımdan bu duygularımı sizinle paylaşmak, sizleri tedirgin etmek zorundayım. Ben, sizi ne seçimden önce ne şimdi ne görevim bittikten sonra aldatan bir insan asla olmayacağım. Asla aldatan bir insan olmayacağım. Bu duygularla buradayım dedi.

SİZDEN BİRİ GİBİ HİSSEDİYORUM

Minibüsçü esnafını çok seviyorum diyen İmamoğlu, çocukluğunda yaşadığı bir anısını, Ben çocukken, köyden şehre okula giderken, bir kırmızı minibüs beklerdim özellikle. O minibüs gelsin diye özellikle beklerdim. O minibüsün şoförü çok tatlı bir insandı. Onun arabasına bindiğimde -okulum şehir merkezindeydi- okula giderken, sanki o arabayı benim ailemden biri kullanıyormuş gibi, kendimi huzur ve güven içinde hissederdim. Genelde böyle bir V yaka kazak ve gömlek giyerdi. Ben, onun için bugün onun kazağı gibi bir kazak giyip geldim aranıza. Kendimi, sizden biri gibi hissediyorum sözleriyle dile getirdi.

İmamoğlu, Bugün de çok değerli bir dönüşümün kura çekimindeyiz. 30 Kasım 2022 tarihli UKOME toplantısında, 321 adedi doğrudan olmak üzere, toplamda bin 803 adet minibüsün taksiye dönüşmesi kararı alınmıştı. 16 Ocak ve 17 Şubat tarihleri arasındaki başvurusu sürecinde, toplam 2 bin 623 taşımacı araçlarını taksiye dönüştürmek için başvurdu. Bu başvuruları hat bazında listeledik. Bugün de taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru alınan hatlarda 2 bin 531 adet başvuru içerisinden bin 342 adet taksi dönüşüm hakkı için noter huzurunda kura çekimimizi gerçekleştiriyoruz. İstanbul'a ve taksi dönüşüm hakkı kazanacak esnafımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.

ÜCRET TARİFESİ YÜZDE 30 FAZLA OLACAK

Engelli vatandaşların da taşınacağını belirten İmamoğlu, Bakın lütfen bu kardeşinize güvenin. Israrla söylüyorum ki, -ücret tarifesi de yüzde 30 fazla olacak- şu taksiler, İstanbul'da aranan taksiler olacak. Yani diğer taksiyi durdurmayacaklar. Bu taksiyi durdurmak için, aradan sizleri seçecekler. Onun için hem daha iyi para kazanacaksınız hem daha memnuniyeti yüksek taksiler olacaksınız hem de hayırlı bir iş yapacaksınız. Sayısı çok olmasa da engelli vatandaşlarımızı da taşıyan hem para kazanan ama hem de hayır duası alan insanlar olacaksınız. Bunu unutmayın diye konuştu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe'nin verdiği bilgilere göre Taksi şoförleri; Kişisel Gelişim ve Farkındalık, İstanbul Şehir Bilgisi, Yabancı Dil, Acil Durum, Kriz Yönetimi ve İlk Yardım, Güvenli Sürüş Tekniği, Dezavantajlı Gruplar ile Empati ve İşaret Dili gibi konularda 15 günlük eğitim aldıktan sonra şoförlüğe başlayacak.