İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta çekilen klip yayınlandı
Eserin klip yönetmenliğini Feyzullah Yıldırım üstlenirken, 'Dostum Bize Adam Lazım' şarkısı 1 Eylül'de dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.
Eserin Klip yönetmenliğini Feyzullah Yıldırım üstlenirken, klip İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta çekildi.
Aranjörlüğünü Mustafa Beyazkuş, müzik yönetmenliğini ve prodüktörlüğünü Şerif Kayran'ın yaptığı 'Dostum Bize Adam Lazım' 1 Eylül'de tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.
Kaynak: Magazinkolik / Güncel