İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta çekilen klip yayınlandı

Eserin Klip yönetmenliğini Feyzullah Yıldırım üstlenirken, klip İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta çekildi.

Aranjörlüğünü Mustafa Beyazkuş, müzik yönetmenliğini ve prodüktörlüğünü Şerif Kayran'ın yaptığı 'Dostum Bize Adam Lazım' 1 Eylül'de tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.