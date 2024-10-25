İstanbul'un Resmi Sergisi Ankara'da Açıldı

Sanat tarihçisi Prof. Dr. Gül İrepoğlu, Hikmet Onat'tan İbrahim Çallı'ya, Feyhaman Duran'dan Nazmi Ziya'ya resim sanatının ustalarının eserlerini buluşturan " İstanbul'un Resmi" sergisinin, Başkentlileri İstanbul'da gezintiye çıkardığını söyledi.

İş Sanat'ın beğeni kazanan " İstanbul'un Resmi" sergisi, İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki Ankara Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki İstanbul temalı resimlerle Anadolu ve Avrupa yakalarını sanatseverlerle buluşturan sergide, şairlerin dizeleri de resimlerle birlikte sunuluyor.

Yaklaşık bir yıl boyunca İstanbul'daki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin ilk süreli sergisi olarak ziyaretçilerin beğenisini kazanan ve yaklaşık 85 bin ziyaretçinin gezdiği sergi, şimdi de Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

"Resimlere şiirler eşlik ediyor"

Serginin küratörü ve sanat tarihçisi Prof. Dr. Gül İrepoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un Resmi sergisini İstanbul'dan Ankara'ya getirdiklerini, müzenin mekansal durumundan dolayı eser sayısını yarı yarıya düşürdüklerini anlattı.

İstanbul'un bin yıldır sanatçılara, yazarlara ilham verdiğini ifade eden İrepoğlu, "19. yüzyıldan günümüze kadar olan resimleri, duvarlara ufuklar açmak üzere yerleştirdik. Resimlere şiirler eşlik ediyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, 'Her ressam az çok şairdir' der. Buna uyarak resimleri şiirlerle eşleştirdik. İstanbul'un Resmi kitabında da bunu yaptım. Sergiye sığmayan resimleri ve şiirleri kitaba aldık." diye konuştu.

Resimlerin çoğunun 20. yüzyılın ortalarında yapıldığını ve görsel belge niteliğinde olduklarını belirten İrepoğlu, eserlerin çoğunun Boğaz Köprüsü yapılmadan ortaya konduğunu ve İstanbul'un tüm renklerinin resmedildiğini dile getirdi.

Prof. Dr. İrepoğlu, şöyle devam etti:

"20. yüzyıl ortalarındaki Türk resim sanatı hakkında ciddi bir fikir veriyor. Resimlerle sanatsal İstanbul turu düzenledik. Tarihi yarımadadan başlıyoruz, surlar var, Galata Köprüsü'nden geçiyoruz. Haliç'e bakıyoruz, sonra İstanbul Limanı ve Avrupa Yakası'ndan semt semt yukarı çıkıyoruz. Ardından Anadolu Yakası'na geçerek Moda, Fenerbahçe, Adalar'a gidiyoruz ve Şile'ye uğrayarak resim turumuzu bitiriyoruz. İstanbul haritası sanatsal bir biçime dönüşerek sergimizde yer alıyor. İstanbul hakkında bilgisi olmayan biri bir şekilde İstanbul'u tanıyacak. Sergide sadece İstanbul'un semtleri yok, şehrin katmanlarının yansımaları var. İstanbul'a özgü çiçekler, şehrin sokakları, balıkçıları var, bunlar da sergide gösteriliyor. İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, müthiş bir İstanbul ressamı olan Hikmet Onat var. Selahattin Teoman var ve daha niceleri. Nazmi Ziya'nın bir Haliç resmi var ki önünden ayrılamazsınız. Bütün bunlar tam anlamıyla sanat şöleni."

Eski İstanbul'un atmosferinin farklı olduğunu, sanatçıların bu kalabalığı da işin içine katarak resim yaptıklarını kaydeden İrepoğlu, İstanbul'un her dönem sanatçılara esin kaynağı olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

İrepoğlu, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi için kaleme aldığı İstanbul'un Resmi kitabının da oldukça hacimli olduğunu, her resmin uzun uzun açıklamasını romancı kimliğiyle yazdığını söyledi.

Kitabı yazarken çok zevk aldığını belirten İrepoğlu, "İstanbul tarihini, resim sanatını ve şiiri hem kitap hem de sergide bir araya getirdik. Sergimiz bir yıl süreyle açık kalacak. Ankaralıların da ilgi göstereceğini umuyorum. Ara ara sergiye ilişkin müzemizde konferanslar da yapacağız." dedi.