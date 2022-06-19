İstanbul'un mangal kömür ihtiyacı Şile'den karşılanıyor

Şile'de mangal kömürü için ter döküyorlar

İSTANBUL - Şile'de yıllardır mangal kömürü yaparak hayatlarını kazanan orman köylüleri adeta yer üstünde cehennemi yaşıyor. Yüzlerce derece sıcaklığa ulaşan kömür kuyuları üzerinde ekmek parası için savaşan köylüler, İstanbul'un mangal kömürü ihtiyacını karşılıyor.

Şile'de yıllardır mangal kömürü yaparak hayatlarını kazanan orman köylüleri, topladıkları meşe odun parçalarını, günler süren bir çalışmayla kule şeklinde diziyor. Daha sonra üzeri toprakla kapatılan ve ocak adı verilen kule, ateşe veriliyor. Yaklaşık 15 gün boyunca yanan odunlar, mangal kömürü haline gelerek İstanbul'un mangal kömürü ihtiyacını karşılanıyor.

"Gece gündüz nöbet tutuyoruz"

30 yıldır zor şartlar altında çalıştığını söyleyen köylülerden Salih Yüksel, "30 yıldan beri bu mesleği yapıyoruz. Çok sıcak, gece gündüz cehennemi yaşıyoruz. Yapılabilecek mesleklerin en sonu. Ama yine de çok şükür. Mangal kömürünün odunlarını devletin gösterdiği yerden toplayıp buraya getirilmesiyle başlıyor. 3 ton gibi bir okkada mangal kömürünü yapabilmek için yaklaşık 2 kişinin 20 gün ormanda ve burada çalışması gerekiyor. Bu süreç 20 gün, 1 ay sürüyor. Geceli gündüzlü, nöbetleşip çalışmak gerekiyor. O, 10 günlük süreç çok ağır. Gece gündüz uyumuyoruz. Mecbur ayaktayız. 24 saat başında Jandarma gibi nöbetteyiz" dedi.

"Toprağı lapa yapıp duvar sıva gibi sıvıyoruz"

Salih Yüksel devamında kömür kuyularının nasıl yapıldığını anlattı. Yüksel, "Mangal kömür kuyuları adeta çocuk gibi acıkıyor. Üstten açıyorsunuz tepesinden tekrar odun dolduruyorsunuz. Odunu doldurmazsan yüksek derecede metan gazıyla yandığı için zaten patlar. Zehirsiz olduğu için böyle. Bunun özel bir tozu var. Önce otla örtüyoruz. Arkadan yaprak topluyoruz. Kendi kuru yaprağı var. Onunla örtüyoruz. Ondan sonra tozu da toprağı da lapa yapıp aynı duvar sıva gibi sıvıyoruz. Ardından tamamen tutuşturuyoruz ve ondan sonra geceli, gündüzlü süreç başlıyor. Bazen odun kıt oluyor. 3-5 sefer yapabiliyoruz. Bazen bol oluyor. Devamlı yapabiliyoruz. Bizim Şile'de o kadar çok bir üretimimiz yok. Zaten bu işi 52 köyden 10 köy yapıyor artık. O da ya var ya yok." ifadelerini kullandı.