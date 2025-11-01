İstanbul'un manevi merkezlerinden Yahya Efendi Camisi'nde ilmi gelenek çocuklarla yaşatılıyor

İstanbul'un manevi merkezlerinden Yahya Efendi Camisi, çocuk kütüphanesi ve atölye çalışmalarıyla hem geçmişin ilmi geleneğini yaşatıyor hem de yeni nesillere ilham veriyor.

İstanbul Boğazı'nın 4 manevi koruyucusundan biri kabul edilen Beşiktaşlı Yahya Efendi tarafından 16. yüzyılda inşa ettirilen cami, külliyesiyle kentin hem tarihi hem de ruhani dokusunu yansıtıyor.

Yıldız Parkı'nın çevresinde yer alan külliye, cami, medrese, hamam, çeşme ve müştemilattan oluşan yapısıyla klasik Osmanlı mimarisinin özelliklerini bugüne taşıyor.

Şehir merkezinin gürültüsünden uzak konumda bulunan külliye, geçmişin ilim ve kültür geleneğini yaşatıyor.

Beşiktaş Müftülüğüne bağlı hizmet veren cami, bünyesindeki çocuk kütüphanesi ve düzenlenen atölye çalışmalarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

Her gün binlerce kişiyi ağırlayan camide, çocuklara yönelik Kur'an-ı Kerim, siyer, tezhip, musiki, satranç ve bilim atölyeleri yapılıyor.

Haftanın 7 günü açık kütüphane ise hem bireysel ziyaretçilere hem de okul gruplarına hizmet veriyor.

"Camilerimizin hem dini hem de sosyal alanlar olması hedefiyle çalışıyoruz"

Yahya Efendi Camisi Baş İmam Hatibi Bekir Çetintaş, AA muhabirine, caminin sadece bir ibadet mekanı değil, ilim ve sosyal hayatın da merkezi olduğunu söyledi.

Camide okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocuklar için özel kütüphane bulunduğunu dile getiren Çetintaş, bu yönüyle caminin farklı bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Ayrıca ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için gençlik merkezi oluşturduklarını anlatan Çetintaş, şöyle konuştu:

"Camimizde Kur'an derslerimiz, haftada iki kez hadis sohbeti ve zikirlerimiz var. Bunun dışında pazar günleri de hat sanatı dersi veriyorum. Dolayısıyla camimizde her gün ciddi anlamda bir hareketlilik var, hamdolsun. Camilerimizin geçmişte olduğu gibi, ecdadımızın yaptığı gibi hem dini hem de sosyal alanlar olması hedefiyle böyle bir hizmet vermeye çalışıyoruz."

"İçerisinde çok önemli, el yazması kıymetli eserler bulunuyor"

Beşiktaş Müftülüğü Kur'an Kursu'nun öğreticisi ve çocuk kütüphanesi sorumlusu Elif Çetintaş, cami yerleşkesindeki kütüphanenin tarihini anlattı.

Çetintaş, asıl adı "Hacı Mahmut Efendi Kütüphanesi" olan bu mekanın 1901 yılında inşa edildiğini belirterek, "Burası, 1901-1940 yıllarında aktif olarak kütüphane olarak hizmet veriyor. İçerisinde çok önemli, el yazması kıymetli eserler bulunuyor. Başka eserler de bulunuyor. 1940'tan sonra içindeki eserler toplanıp Süleymaniye Kütüphanesi'ne naklediliyor. Çocuk kütüphanesi haline getirdiğimiz bu yer 2021 yılına kadar atıl kalıyor." diye konuştu.

Camide gençler ve yetişkinler için bir mekanın olduğunu, bu nedenle 2021'de burayı çocuk kütüphanesine dönüştürmeyi planlandıklarını kaydeden Çetintaş, bu durumu ilettikleri Beşiktaş Müftüsü İsmail Yıldız'ın da onay verdiğini anlattı.

Çetintaş, binanın tahsisinin Beşiktaş Müftülüğüne verilmesinin ardından hayırseverlerin yardımıyla buranın çocuk kütüphanesine dönüştürüldüğünü söyledi.

Çocukların Yahya Efendi Hazretleri'nin döneminde olduğu gibi ilim, sanat ve zanaat alanlarında gelişebileceği bir ortam oluşturduklarına dikkati çeken Çetintaş, şu ifadeleri kullandı:

"Uzman hocalarımızın rehberliğinde çocuklar için Kur'an-ı Kerim, siyer, peygamberler tarihi, bilim atölyesi, musiki, satranç, tezhip gibi birçok dersler de koyduk. Kütüphaneye gelen çocukların ileride bir yetişkin olarak buraya ziyarete geldiklerinde 'İşte biz burada bir atölyeye katılmıştık, burada güzel vakit geçirmiştik.' diye gönüllerinde bir anı kalsın istedik. Yaklaşık 4 yıldır da kütüphanemiz aktif olarak hizmet vermektedir. Burası haftanın 7 günü, saat 11.00 ile 17.00 arasında açıktır. Kütüphanede çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek, atölyelere katılmak isteyen ebeveynleri bekleriz."

"Her öğrenciye özel kitler hazırlanıyor"

Bilim atölyelerinde rehberlik yapan Üsküdar Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Salih Tuncay, çocuklara temel bilim sevgisi kazandırmak için eğlenceli deneyler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tuncay, atölyelerde limon suyu, karbonat ve deterjan gibi günlük yaşamdan zararsız maddeler kullanıldığını belirterek, "Asit-baz tepkimeleriyle renk değişimleri, köpük oluşumu gibi deneylerle çocukların motor becerilerini geliştiriyor ve yaparak öğrenmelerini sağlıyoruz. Her öğrenciye özel kitler hazırlanıyor, bireysel katılım teşvik ediliyor. Amacımız, temel bilimleri sevdirmek." dedi.

Yahya Efendi Çocuk Kütüphanesinde musiki ve bendir dersleri veren Demet Tuncay, geleneksel Türk müziğini çocuklara tanıtmak için çalıştığını dile getirdi.

Her cumartesi geleneksel meşk usulüyle çalışmalar yaptıklarını anlatan Tuncay, "Bestekarlarımızdan farklı formlarda ilahiler, marşlar, çocuk şarkılarını icra ediyoruz. Çocuklar buraya çok mutlu geliyor. Çocuklar musiki atölyesine geldiğinde, 'Hocam çok huzur bulduk, çok rahatladık, uykumuz geldi.' diyorlar. Onlara çok güzel sirayet ediyor. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

"Bunu çalarken sanki başka bir yere gidiyorum"

Tezhip dersleri veren Müzehhibe Zehra Artuç ise çocuklara sadece desen öğretmediklerini, aynı zamanda köklü bir estetik anlayışı kazandırdıklarını ifade etti.

Atölyeye 4 yıldır katılan öğrenci Ayşe Omay da bendir çalmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Çaldığımda kendimi epey iyi hissediyorum, huzur buluyorum. Bunu çalmayı Demet hocamdan öğrendim. Hala da öğreneceğim şeyler var. Bunu çalarken sanki dünyadan kopuyor, başka bir yere gidiyorum. Çalarken söylüyorum." dedi.