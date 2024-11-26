Üye Girişi
Haberler
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

 Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı

Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki bebeğin annesi tutuklandı
5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi 6 yıl sonra aralandı

5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi 6 yıl sonra aralandı

İstanbul'un köprüleri "Bağımsızlık Seferberliği" için yeşil renkle aydınlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay'ın, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla başlattığı "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında, İstanbul'daki köprüler yeşil renkle aydınlatıldı.

Yeşilay'ın, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla başlattığı "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında, İstanbul'daki köprüler yeşil renkle aydınlatıldı.

"Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında, kamuoyunun dikkatini çekmek için İstanbul'un simge noktalarından Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yeşil renkle ışıklandırıldı. ???????

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
img

5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi 6 yıl sonra aralandı
img

Döner ayran 1 lira olunca, 1 ton döner 3 saatte tükendi
img

Canan Karatay'dan aşı itirafı

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba okul yok mu? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Ordu okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ordu'da okul yok mu (Ordu Valiliği Açıklaması)? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 26 Kasım EXXEN spor canlı izle Bayburt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bayburt'ta okul yok mu (Bayburt Valiliği Açıklaması)? İstanbul okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul yok mu (İstanbul Valiliği Açıklaması)? Ankara okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)? Samsun okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Samsun'da okul yok mu (Samsun Valiliği Açıklaması)? Erzurum okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Erzurum'da okul yok mu (Erzurum Valiliği Açıklaması)? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (26 Kasım Salı) Nevşehir okullar tatil mi? SON DAKİKA 27 Kasım Çarşamba Nevşehir'de okul yok mu (Nevşehir Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.