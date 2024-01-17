İstanbul'daki Kaymakamlar, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

İstanbul'da görev yapan bazı kaymakamlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakamlar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin imzalı "209. saat" adlı fotoğrafı, " Gazze : Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" adlı fotoğrafını tercih etti.

Turan, "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'te çektiği "Dolunay ve Akıncı", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğaz'ın şahitliği", "Spor" kategorisinde Sergei Gapon imzalı "Sahada isyan" fotoğraflarına oy verdi.

Turan, oylamaya bu sene eklenen "Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerinin farklı bir önem taşıdığını ifade etti.

" Gazze : Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona imzasını taşıyan "Kardeşe son dokunuş" adlı fotoğraftan çok etkilendiğini dile getiren Turan, "Biz, Filistinli kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki mazlum kardeşlerimizin yaşadığı hadiselere seyirci kalmadık, kalmıyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her platformda, diplomaside, Filistinli kardeşlerimizin imdadına koştuk ve koşmaya devam ediyoruz." dedi.

AA'nın Gazze'de elde ettiği fotoğraf ve görüntülerle tarihi sorumluluğunu yerine getirdiğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının oluşturduğu bir farkındalık olarak kadimden beri yürüttüğü yılın fotoğraf yarışmasının da kurumsal hafıza olarak çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü söz uçar, yazı kalır. AA, üzerine tarih sorumluluğun gereği olarak hem Gazze'de hem Filistin'de hem de dünyanın dört bir tarafında mazlumların, masum insanların ve çocukların yanında oldu. Sizin yaptığınız o kıymetli birikim ve çalışmalar elbet bir gün değerlendirilecek. O itibarla sizi tebrik ediyoruz ve gönülden kutluyoruz."

Kaymakam Pamuk'un tercihi "209. Saat" oldu

Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. Saat" isimli fotoğrafını, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" isimli fotoğrafını seçti.

Pamuk, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğaz'da bir dev", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın imzasını taşıyan "Ata'nın huzurunda", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarını oyladı.

AA'nın geleneksel olarak düzenlediği oylamaya katılmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Pamuk, bu yıl çok etkileyici ve olayları özetleyen fotoğrafların olduğunu söyledi.

Pamuk, oylamaya bu yıl "Deprem: Umut" ve Gazze: Kanıt" kategorilerinin de eklendiğini, AA'nın doğru ve güvenilir haberciliğin adresi olduğunu kaydederek, "Biz de Anadolu Ajansını ilgiyle takip ediyoruz. Bu fotoğrafların çekiminde emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, ellerine sağlık." diye konuştu.

Oylamada daha çok umudun fotoğraflarını seçmeye çalıştığını aktaran Pamuk, "Özellikle deprem bölgesinde bir çocuğun kurtarılan fotoğrafı vardı, onu seçtim. Sporda da bizim gurur kaynağımız olan kadın voleybol takımımızı seçtim. Aslında tereddüt ettim. Mete Gazoz'un da çok güzel bir fotoğrafı vardı. Ama kadın voleybol takımımızı seçtik. Çok güzel, çok etkileyici fotoğraflar var. Hepsi birbirinden güzel." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Kaymakamı Yazıcı "İçimdeki çocuk" fotoğrafını seçti

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı da "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" ile "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın çektiği "Hayat Kalkanı" fotoğraflarını beğendi.

Yazıcı, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğaz'da bir dev", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Oylamanın ardından AA muhabirine konuşan Yazıcı, AA'nın devletin önemli bir haber ajansı ve milli bir kuruluş olduğunu, haberi kaynağından, doğru, tarafsız ve gerçeği yansıtması noktasında çok önemli bir misyonu olduğunu söyledi.

AA'nın başvuru kaynağı olarak her zaman yararlandıkları bir ajans olduğunu belirten Yazıcı, ajansta habercilik noktasındaki çalışmaların yanı sıra geleneksel hale getirilen "Yılın Kareleri" oylamasının da yapıldığını ifade etti.

Yazıcı, haberin kendisi kadar fotoğraflanmasının da çok önemli olduğuna değinerek, "Bazen fotoğraflar hiç içeriğine girmeden haberin kendisini çok rahatlıkla anlatabilir. Beş daldaki fotoğraflara baktığımız zaman da onları görebiliyoruz, anlayabiliyoruz." dedi.

Fotoğrafları seçerken oldukça zorlandığını ifade eden Kaymakam Yazıcı, şunları kaydetti:

"Mümkün mertebe, güncel konular ve verdiği mesajlara dikkat ederek seçim yapmaya gayret gösterdim. Bu noktada çalışan bütün AA personeline şükranlarımı sunuyorum. Habercilik çok kıymetli, çok değerli. Çoğu zaman da zor koşullarda habercilik yapıyorsunuz. Özellikle fotoğraf sanatçılarımız bu noktada çok daha estetik çalışmak durumundalar. Bu yansıyan fotoğraflardan da onu çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. 'Yılın Kareleri' yarışmasının da başarılı bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum."