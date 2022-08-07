İstanbul'un iki yüzü; bir yanda gökdelenler, bir yanda uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlaları

Dha'nın abonelerine aktardığı İstanbul'daki ayçiçeği tarlalarına benzer bir paylaşımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da video ile yaptı. Vali Yerlikaya, sosyal medyadaki paylaşımında Avcılar'ın yanı sıra Başakşehir ve Bahçeşehir'i de etiketlerken "Ayçiçeği tarlaları gibi bereketli #İstanbul, her haliyle bir başka güzel" diye yazdı.