"İstanbul'un Hazineleri" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Meryem Veli'nin küratörlüğünü üstlendiği " İstanbul'un Hazineleri" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Ortaköylü Teknesi'nde boğaz turu eşliğinde gerçekleştirilen açılış programında ebru, hüsnü hat, tezhip ve minyatür eserleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, programda yaptığı konuşmada, İstanbul'un siluetiyle insanları ve özellikle sanatçıları etkileyen nadide bir şehir olduğunu belirterek, "İstanbul'un insanların ilgisini çekmesinin nedenlerinden biri içinden deniz geçmesi, diğeri ise siluetidir." dedi.

Toplum hayatının ve birlikte yaşama kültürünün sanatçılarla şekillendiğini belirten Demircan, toplumun vicdanından ilhamla hayatın hakikatlerine ve ihtiyaçlarına uygun yenilikler ortaya koyabilenlerin gerçek sanatçılar olduğunu söyledi.

Demircan, "Kültür dediğimiz şey iki temel üzerine oturuyor. Bir somut miras, diğer somut olmayan miras. Bakanlığımızın yaptığı iki temel işten biri somut mirasımızı ihya etmek ve yaşatmak, ikincisi somut olmayan mirasımızı ayakta tutmak." ifadesini kullandı.

"Hiç görmemiş olan bile aşinadır İstanbul'a"

Serginin küratörü Meryem Veli, bugüne kadar sayısız sanatçıya ilham veren ve sayısız sanata ev sahipliği yapan İstanbul'un başlı başına bir hazine olduğunu vurgulayarak, "Kimi zaman Süleymaniye'nin bahçesinden güller alırız tablomuza, kimi zaman Ayasofya'nın kızıllığı vurur fırçamıza. İstanbul'u anlatan öyle çok eser vardır ki hiç görmemiş olan bile aşinadır İstanbul'a." dedi.

Dokusu Sanat tarafından İstanbul'a ithafen hazırlanan sergide 13 sanatçının kıymetli eserlerinin bir araya getirildiğine işaret eden Veli, şöyle konuştu:

"Mürekkebi, kağıdı ve gönülleri bir anlam dünyasında harmanlayan hüsnühat, renkleri su üstünde ahenk içinde konuşturan ebru, fırçanın süslü aleminde değerli bir yolculuğa çıkartan tezhip, ince, detaylı, seyirlik hikayeler sunan minyatür ile geleneksel sanatın güçlü etkisini modern yaklaşımlarla yorumlayan eserler var sergimizde."

"Sanatımı genç nesillere tanıtmak istiyorum"

Sergide 4 eseri bulunan sanatçı Saime Rikkat Çelebi, "Eskiden klasik tezhip yapıyordum, son zamanlarda artık yeni arayışlar içindeyim. Genç nesillere bu sanatın formlarını tanıtmak istiyorum." dedi.

Aldığı modern sanat eğitiminin de etkisiyle geleneksel formları modern tasarımla birleştirdiğini dile getiren Çelebi, "Tezhip bazen de hüsnühatı merkeze alıyorum. Yine etrafında tezhip oluyor ama modern bir yaklaşımla. Bazen de soyut tezhip formları kullanıyorum." bilgisini verdi.

Sanatçı Fatih Yeşil de 13 sanatçının eserlerinin meraklılarıyla buluştuğu serginin İslam eserlerine ilgiyi arttırması bakımından önemli olduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılan Nilüfer Kurfeyz, Mustafa Çelebi ve Sadrettin Özçimi'nin arasında bulunduğu sanatçılar da sergide ve programda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sergi 14 Nisan'a kadar gezilebilecek

Türk İslam sanatlarında ustalaşmış 13 sanatçının eserlerinden hazırlanan "İstanbul'un Hazineleri" sergisinin küratörlüğünü Meryem Veli üstleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıf Katılımın desteğiyle Türk Telekomun sponsorluğunda Dokusu Sanat tarafından düzenlenen sergide ebru, hüsnühat, tezhip ve minyatür sanatlarına ait örnekler yer alıyor.

Sergide, Cemali Gündoğdu, Elif Bayrakçı, Fatih Yeşil, Hanifi Dursun, İsmail Tirkeş, Mustafa Çelebi, Nilüfer Kurfeyz-Selim Sağlam, Ömer Faruk Özoğul, Ömer Şen, Sadrettin Özçimi, Said Abuzeroğlu, Saime Rikkat Çelebi ve Seyit Ahmet Bursalı'nın eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Eserler, ilk sergilemenin ardından 30 Mart-14 Nisan tarihlerinde Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) ziyaret edilebilecek.