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İstanbul'un güzelliklerinden "Soğan yarım Adası" görenleri hayran bırakıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'un güzelliklerinden 'Soğan yarım Adası' görenleri hayran bırakıyor

Beykoz'da Riva'nın Karadeniz kıyılarında yer alan masmavi sular ile çevrilmiş, 'Soğan yarım Adası' yeşil ile mavinin bütünleştiği manzarası ve yıllar önce keşfedilip bozulmayan doğasıyla dikkat çekiyor.

Beykoz'da Riva'nın Karadeniz kıyılarında yer alan masmavi sular ile çevrilmiş, 'Soğan yarım Adası' yeşil ile mavinin bütünleştiği manzarası ve yıllar önce keşfedilip bozulmayan doğasıyla dikkat çekiyor. Dalgalarla baş başa kalan adanın havadan görüntüsü görenleri mest etti.

Beykoz'da Riva Elmasburnu açıklarında yer alan ve etrafı turkuvaz sular ile çevrilmiş olan 'Soğan Adası' görenleri hayran bırakıyor. Otlak bir bitki örtüsü ile kaplı olan Soğan Adası, yeşil ile mavinin bütünleşmesi ve yıllar önce keşfedilip bozulmayan doğasıyla dikkat çekiyor. Adada insan yaşamına ait çok az iz bulunuyor. Sessizliği ile ziyaretçilerini mest eden yarım adaya, sahil ile birleşik olan kısmından yürüyerek gidilebiliyor. Yarım Ada genelinde hakim olan sessizlik ise en büyüleyici detaylardan biri. Yeşilin ve mavinin harika uyumunun oluştuğu Soğan yarım Adası, dron ile görüntülendi.

(Aykut Zor - Sevgi Canpolat/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karadeniz, Güncel, Haberler

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