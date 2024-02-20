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İstanbul'un göbeğinde skandal görüntü! Yaşlı çift müstehcen vaziyette yakalandı

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İstanbul Maltepe Sahili'nde yaşlı bir kadın ile erkek müstehcen vaziyette yakalandı. Cep telefonuyla görüntülenmelerine tepki gösteren yaşlı kadın elindeki şemsiyeyle çekim yapan gence vurmaya çalışırken, adam bölgeden uzaklaşırken "Size düşmez" ifadelerini kullandı.

İstanbul Maltepe'de gençlerin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

GENÇLER O ANLARI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Yaşlı bir çifti, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden ulu orta müstehcen vaziyette yakalayan iki genç, ellerindeki telefonla o anları kaydedip tepki gösterdi.

YAŞLI KADIN ELİNDEKİ ŞEMSİYEYİ SAVURDU

Çekim yapılmasına sinirlenen yaşlı kadın elinde tuttuğu şemsiyeyi kendilerine sorular soran gencin üzerine savururken, o anlar sessizce bölgeden uzaklaşmaya çalışan adam ise "Size düşmez" demekle yetindi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

ARSLANOĞLU Hakan:

Yaşlı adam yanında kriko da getirmiştir. :)

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