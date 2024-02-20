İstanbul'un göbeğinde skandal görüntü! Yaşlı çift müstehcen vaziyette yakalandı

İstanbul Maltepe'de gençlerin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

GENÇLER O ANLARI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Yaşlı bir çifti, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden ulu orta müstehcen vaziyette yakalayan iki genç, ellerindeki telefonla o anları kaydedip tepki gösterdi.

YAŞLI KADIN ELİNDEKİ ŞEMSİYEYİ SAVURDU

Çekim yapılmasına sinirlenen yaşlı kadın elinde tuttuğu şemsiyeyi kendilerine sorular soran gencin üzerine savururken, o anlar sessizce bölgeden uzaklaşmaya çalışan adam ise "Size düşmez" demekle yetindi.