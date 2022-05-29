İSTANBUL'UN FETHİNİN YIL DÖNÜMÜNDE İNEGÖL'DE TEMSİLİ GEMİ KARADAN YÜRÜTÜLDÜ - Haberler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı farklı bir etkinlik ile kutlandı. İnşa edilen 8 metrelik minyatür gemi, 1 kilometre boyunca karadan yürütüldü.

Ensar Vakfı İnegöl Şubesi tarafından yapılan minyatür gemi, mehter takımının seslendirdiği Fetih Marşı eşliğinde İnegöl Belediyesi önünden yola çıktı. Minyatür gemi Atatürk Bulvarı üzerinden Atatürk Anıtına kadar yaklaşık 1 kilometre boyunca karadan yürütüldü. 8 metre uzunluğundaki yelkenli gemi, yüzlerce kişi tarafından tekbir getirilerek, halatlar yardımı ile çekildi. Yaklaşık 30 dakika süren yolculuk sırasında karadan yürütülen gemiyi görenler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel