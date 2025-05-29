İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kutlanıyor

İstanbul Valisi Davut Gül ile kent protokolü, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti.

Valilikçe düzenlenen ziyaretin ardından Fatih Camisi'nde mevlit okutulup, şehitler için dualar edildi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Vali Gül, fetihle birlikte çağ açıp çağ kapatan bir komutana, onun askerlerine dua ettiklerini söyledi.

Duayla başlayan programın gün boyu süreceğini aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Programlar, öğleden sonra Beykoz'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla Fetih Şenliği şeklinde devam edecek. Akşamına da yine Yenikapı'da SOLOTÜRK gösterileriyle vatandaşlarımıza şimdiki Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü bir kez daha göstermiş, hatırlatmış oluruz. Ben, bu vesileyle bu toprakları bize vatan yapan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nda da hep birlikte çalışmaya devam edeceğimize milletimize söz verip sizlere de saygılar sunuyorum."

Ziyarette, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin de yer aldı.