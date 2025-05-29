İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kutlanıyor

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kutlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül ile kent protokolü, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül ile kent protokolü, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti.

Valilikçe düzenlenen ziyaretin ardından Fatih Camisi'nde mevlit okutulup, şehitler için dualar edildi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Vali Gül, fetihle birlikte çağ açıp çağ kapatan bir komutana, onun askerlerine dua ettiklerini söyledi.

Duayla başlayan programın gün boyu süreceğini aktaran Gül, şöyle devam etti:

"Programlar, öğleden sonra Beykoz'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla Fetih Şenliği şeklinde devam edecek. Akşamına da yine Yenikapı'da SOLOTÜRK gösterileriyle vatandaşlarımıza şimdiki Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü bir kez daha göstermiş, hatırlatmış oluruz. Ben, bu vesileyle bu toprakları bize vatan yapan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nda da hep birlikte çalışmaya devam edeceğimize milletimize söz verip sizlere de saygılar sunuyorum."

Ziyarette, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin de yer aldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'dan Muslera için duygusal mesaj

Galatasaray'dan Muslera için duygusal mesaj
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Efsane geri dönüyor! Behzat Ç.'nin yeni sezonu için tarih verildi!

Behzat Ç.'nin yeni sezonu için tarih verildi
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Rüşvetten tutuklanan icra müdürü ve katip, başkalarını suçladı

Utandıran suçtan tutuklanan icra müdürü ve katip, başkalarını suçladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.