İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü Kutlandı

İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü Kutlandı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul'un fethinin bir medeniyetin yükselişi ve yeni bir çağın başlangıcı olduğunu belirtti ve bu süreçte edebiyat, kültür ve tarihe önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kadim şehrimiz İstanbul'un fethi, milletimizin inanç ve azmi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın gayretiyle bir medeniyetin yükselişi, bir çağın sonu, yeni bir çağın başlangıcı ve asırlar öncesinden müjdelenen kutlu bir fütuhatın nihai neticesi anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Tekin, sosyal medya hesabından, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kadim şehrimiz İstanbul'un fethi, milletimizin inanç ve azmi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın gayretiyle bir medeniyetin yükselişi, bir çağın sonu, yeni bir çağın başlangıcı ve asırlar öncesinden müjdelenen kutlu bir fütuhatın nihai neticesi anlamına gelir.

Bakanlık olarak evlatlarımızı, bilim ve teknolojide güçlendirmenin yanında ülkesine, milletine ve değerlerine sahip çıkan, Türk kültürü, edebiyatı ve tarihini derinlemesine bilen, medeniyetimizi yüceltmek ve ülkemizi her alanda yükseltmek için gayret gösteren nesiller olarak yetiştirmek en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu vesileyle İstanbul'u fetheden ecdadımızı minnet ve rahmetle yad ediyor, fethin 572. yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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