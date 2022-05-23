İstanbul'un Fethi ve 10'uncu Fetih Kupası'na start, Edirne Sarayı'ndan verildi - Haberler

OKÇULAR Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul'un Fethi ve 10'uncu Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, Edirne'de Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu saray alanından başlatıldı. Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Mete Gazoz'un olimpiyat başarısıyla taçlanan çalışmaların tesadüf olmadığını belirterek, "Bir kenetlenmenin, aynı hedefe odaklanmanın sonucu gelen başarılar. Okçulukta son 10 yılda elde ettiğimiz başarılar, geldiğimiz nokta, en son olimpiyat madalyasıyla taçlandı" dedi.

Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek kutlamalar için Edirne'de Osmanlı Sarayı'nın bulunduğu Sarayiçi'nde etkinlik alanı kuruldu. Yağlı güreş, geleneksel oyunlar, ok atışı ve mehteran gösterilerinin sergilendiği alanı çok sayıda öğrenci ve vatandaş gezdi. Saray alanında bulunan Adalet Kasrı önünde ise İstanbul'un Fethi ve 10'uncu Fetih Kupası Okçuluk Yarışması tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından Bilal Erdoğan ve Haydar Ali Yıldız, etkinliğin startını temsili ok atışıyla verdi. Erdoğan, ok atmak isteyen vatandaşlara da yardım edip, nasıl atacaklarını öğretti.