İstanbul'un Fethi Sanatla Anlatılıyor: 'İstanbul, Fetih ve Mekan' Sergisi Açıldı

İstanbul'un Fethi Sanatla Anlatılıyor: 'İstanbul, Fetih ve Mekan' Sergisi Açıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'İstanbul, Fetih ve Mekan' sergisi, Fatih Sultan Mehmet'in dehasını ve İstanbul'un fethini sanatla yeniden yorumluyor. Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gerçekleştirilen sergi, 572. yıl dönümüne özel eserlerle ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa davet ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan, Fatih Sultan Mehmet'in dehasını, fethin stratejisini ve hoşgörü anlayışını sanatla anlatan "İstanbul, Fetih ve Mekan" sergisi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu fuaye alanında sanatseverlerle buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi bir dönüm noktası olan fethi, sanatın diliyle yeniden yorumlayan serginin açılışını yaptı.

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümüne özel hazırlanan sergi, geçmişin izlerini bugüne taşıyan eserlerle ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor.

Sergide, Fatih Sultan Mehmet'in eğitim hayatından büyük fethin titizlikle yürütülen hazırlıklarına, kuşatmanın stratejisinden Osmanlı'nın cihan imparatorluğuna dönüşümüne kadar pek çok başlık sanatın diliyle aktarılıyor.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından bugün gerçekleşecek "İstanbul, Fetih, Mekan ve Müzik" konserinin ön etkinliği olarak kurgulanan sergi, 9 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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