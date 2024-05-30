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İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü Gebze'de kutlandı

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İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği Tarihi Hünkar Çayırı'nda program yapıldı.

İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği Tarihi Hünkar Çayırı'nda program yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mehteran konseri ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın "Fetih" konulu söyleşisiyle devam etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'i anlayıp bilmenin çok önemli olduğuna değinen Büyükgöz, "Tabii ki fetih İstanbul'da kutlanacak ama özellikle bu mekanda niye yapıyoruz? Çünkü o fethin komutanı burada vefat etti. Eğer onun hatırasını burada da yaşatmazsak, İstanbul'un fethi ne anlama geliyor? Çağ açıp kapatan ve teknolojinin en ileri boyutunu kullanan bir komutan, sultan, padişah olarak onu bilmezsek, geleceğimizi de bilmeyiz. Biz hep neyi söylüyoruz; tarihimizi, bugünümüzü çok iyi anlayıp yorumlayacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Sultan Mehmet İstanbul Kocaeli Gebze Kültür Sanat Güncel Haberler

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