İstanbul'un Fethi kutlamaları - İBB, Maltepe Miting Alanında İstanbul'un Fethi hakkında video mapping ve drone gösterisi düzenledi - Haberler

İstanbul'un Fethi kutlamaları - İBB, Maltepe Miting Alanında İstanbul'un Fethi hakkında video mapping ve drone gösterisi düzenledi
AA - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İBB) Maltepe Miting Alanında İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlama programı düzenlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İBB) Maltepe Miting Alanında İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlama programı düzenlendi. Etkinlikte İstanbul'un Fethi hakkında video mapping ve drone gösterisi gerçekleştirildi.
AA / Güncel