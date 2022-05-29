İstanbul'un Fethi kutlamaları - İBB, Maltepe Miting Alanında İstanbul'un Fethi hakkında video mapping ve drone gösterisi düzenledi - Haberler

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İstanbul'un Fethi kutlamaları - İBB, Maltepe Miting Alanında İstanbul'un Fethi hakkında video mapping ve drone gösterisi düzenledi

AA - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İBB) Maltepe Miting Alanında İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlama programı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İBB) Maltepe Miting Alanında İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlama programı düzenlendi. Etkinlikte İstanbul'un Fethi hakkında video mapping ve drone gösterisi gerçekleştirildi.

AA / Güncel

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